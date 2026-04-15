Roberto Vecchioni ad Agrigento: la musica e le parole di “Tra il silenzio e il tuono” al Palaforum “Bellavia”

Arriva ad Agrigento uno degli appuntamenti più attesi della stagione musicale del Palaforum Giuseppe Bellavia. Sabato 2 maggio Roberto Vecchioni porterà in città il suo spettacolo “Tra il silenzio e il tuono – Tour”, un progetto artistico che unisce canzoni, parole e riflessioni in un racconto capace di attraversare memoria, letteratura e contemporaneità.

Lo spettacolo si sviluppa come un percorso narrativo che affianca ai brani dell’album L’infinito una selezione dei grandi classici del repertorio del cantautore, mantenendo sempre centrale il dialogo tra musica e parola. Il titolo richiama le due dimensioni su cui si costruisce il concerto: il silenzio, inteso come spazio interiore e immaginativo, e il tuono, legato alla concretezza della vita vissuta e delle relazioni. In questo contesto si inserisce anche il messaggio più recente dell’artista, che invita a non restare soli e a vivere il mondo insieme agli altri, sottolineando il valore dell’incontro e della condivisione.

Sul palco Vecchioni sarà accompagnato dalla sua band storica composta da Lucio Fabbri al pianoforte e al violino, Massimo Germini alla chitarra acustica, Antonio Petruzzelli al basso e Roberto Gualdi alla batteria. L’appuntamento si inserisce all’interno di una stagione che punta sulla qualità della canzone d’autore e sulla presenza di grandi nomi del panorama musicale italiano, confermando il Palaforum come uno dei principali spazi culturali del territorio. L’iniziativa contribuisce a rafforzare l’offerta artistica della città, proponendo un evento che unisce intrattenimento e contenuto, capace di coinvolgere pubblici diversi attraverso un linguaggio accessibile e al tempo stesso profondo.