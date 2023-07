Salva la piccola Kamilia, madre incontra infermiere a San Calogero

Domenica scorsa l’intervento provvidenziale dell’ infermiere Sandro Bennici ha fatto sì che una piccola di un mese potesse ritornare a respirare.

La bimba insieme alla sua mamma erano rimaste intrappolate sotto la tettoia di una struttura in piazzale Aster; la bimba da lì a poco non respirava più e l’infermiere Bennici aveva praticato le manovre di disostruzione pediatrica, salvando la piccina di appena un mese.

Questa mattina, durante i festeggiamenti in onore di San Calogero, la mamma della piccola, ha incontrato Bennici, sempre in prima linea con la squadra dei soccorsi, e l’ha voluto ringraziare ancora una volta per quanto fatto; una foto ricordo è stata scattata così quando sarà grande Kamilia potrà sapere chi è stato il suo angelo custode.