San Leone, contromano fugge dalla polizia e getta droga dal finestrino 

A finire nei guai un 25enne agrigentino nei confronti del quale è stata elevata una maxi sanzione oltre alla sospensione della patente

Per evitare un controllo della polizia imbocca contromano uno strada, non si ferma all’alt degli agenti e getta dal finestrino un involucro contenente una modica quantità di droga. È successo a San Leone dove un venticinquenne agrigentino, dopo essere stato bloccato dai poliziotti, è stato segnalato alla Prefettura in qualità di assuntore.

Nei suoi confronti è scattata anche la sospensione della patente, la decurtazione di venti punti e una maxi sanzione. Il giovane si è reso protagonista di una scena da film. Cercando di evitare il controllo ha imboccato contromano un’arteria lungo il viale delle Dune prima di essere poi fermato. 

