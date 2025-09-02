Agrigento

San Leone, disabile preso a pugni dopo aver investito bimbo di 4 anni con scooter elettrico

È successo domenica sera sul lungomare Falcone-Borsellino. Il bambino sta bene e ha alcuni traumi mentre il disabile ha riportato una ferita al volto e la rottura degli occhiali

Pubblicato 25 minuti fa
Da Redazione

Alla guida di uno scooter elettrico per disabili investe accidentalmente un bambino di quattro anni e viene preso a pugni in faccia. È successo domenica sera sul lungomare Falcone-Borsellino, nel centro del quartiere balneare di San Leone. Lo scrive il quotidiano La Sicilia. Un sessantenne disabile, secondo quanto ricostruito, era alla guida del veicolo e inavvertitamente ha travolto un bambino che è caduto rovinosamente sull’asfalto. Il piccolo è stato immediatamente soccorso e aiutato dal padre e da alcuni amici di quest’ultimo.

In breve tempo si è creato un capannello di persone e, nella confusione, qualcuno ha sferrato un pugno al volto al disabile sessantenne. L’uomo ha riportato una ferita al naso e la rottura degli occhiali. Sul posto è intervenuto il personale medico del 118 che ha preso in cura sia il bambino che il disabile. Il piccolo è stato trasferito all’ospedale per alcuni traumi riportati ma le sue condizioni non destano per fortuna preoccupazione. Al via le indagini della polizia per ricostruire con esattezza quanto accaduto e individuare il responsabile che ha aggredito il sessantenne invalido. 

