Palma di Montechiaro

Palma di Montechiaro, misura cautelare per 37enne indagato per maltrattamenti 

Divieto di avvicinamento alla persona offesa nei confronti di un 37enne del posto

Pubblicato 34 minuti fa
Da Redazione

Gli agenti del commissariato di Palma di Montechiaro hanno eseguito la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa nei confronti di un 37enne del posto. Il provvedimento è stato disposto dal gip del tribunale di Agrigento. L’uomo è indagato per maltrattamenti che dovrà rispettare l’obbligo di non avvicinarsi alla donna che, secondo quanto ricostruito, avrebbe perseguitato. 

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