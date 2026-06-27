Canicattì
Auto in fiamme a Canicattì: al via le indagini
Non viene esclusa alcuna pista, dal guasto tecnico al dolo
A Canicattì, l’auto, una Fiat Punto, di un uomo di 46 anni ma intestata alla moglie di 41 anni è stata completamente distrutta dalle fiamme. Sul luogo, dopo l’allarme, hanno lavorato i Vigili del Fuoco del locale distaccamento ed i Carabinieri. Ingenti i danni all’automobile; al via le indagine per cercare di risalire alle cause del rogo: al momento non viene esclusa alcuna pista, dal guasto tecnico al dolo.
Redazione
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