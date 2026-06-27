Vittorio Messina riconfermato presidente di Confesercenti Sicilia

Il segretario generale della CGIL Agrigento, Alfonso Buscemi, esprime le più sincere congratulazioni a Vittorio Messina per la riconferma, avvenuta all’unanimità, alla presidenza regionale di Confesercenti Sicilia.

” Rivolgo a Vittorio Messina i migliori auguri di buon lavoro per questo nuovo mandato – dichiara Buscemi –. La riconferma unanime rappresenta un riconoscimento del lavoro svolto in questi anni e della capacità di rappresentare le istanze delle piccole e medie imprese e del commercio, comparti che costituiscono un elemento fondamentale per la crescita economica, l’occupazione e la coesione sociale della nostra regione.”

“La CGIL – prosegue Buscemi – condivide la necessità di rafforzare le infrastrutture materiali e digitali della Sicilia, sostenere gli investimenti e creare condizioni favorevoli alla competitività del sistema produttivo regionale. Il riconoscimento europeo del principio di insularità rappresenta un’opportunità importante che dovrà tradursi in politiche concrete e risorse adeguate per superare gli storici divari che penalizzano cittadini, lavoratori e imprese siciliane.”

“Pur nel rispetto dei diversi ruoli – conclude il segretario della CGIL Agrigento – riteniamo fondamentale mantenere aperto il confronto tra organizzazioni sindacali e rappresentanze del mondo produttivo, nella consapevolezza che sviluppo, buona occupazione, legalità e diritti debbano procedere insieme. A Vittorio Messina e a tutta Confesercenti Sicilia rivolgo l’augurio di un proficuo lavoro nell’interesse dell’intera comunità siciliana.”