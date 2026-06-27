Il “Vespa in Tour Menfi” sfila a Roma alla parata mondiale dell’80° Anniversario

C’era anche il cuore pulsante della Sicilia oggi a Roma, in mezzo alla marea colorata di oltre 20.000 Vespe provenienti da ogni angolo del pianeta.

I soci del Vespa in Tour Menfi hanno preso parte alla storica e spettacolare parata organizzata per celebrare un traguardo leggendario: l’80° anniversario della Vespa.

​Un traguardo straordinario che ha trasformato le strade della Capitale in un museo a cielo aperto, dove la passione, la storia e il design italiano si sono fusi in un unico, immenso abbraccio globale.

​

​I vespisti di Menfi hanno percorso chilometri di strada, uniti dall’amore per lo storico scooter della Piaggio, per rappresentare con orgoglio il proprio territorio in quello che è a tutti gli effetti l’evento vespistico del secolo.

Infatti ​oggi, durante la grande parata, il club di Menfi ha sfilato insieme a migliaia di appassionati arrivati da Europa, America, Asia e Africa, portando i colori e il calore della Sicilia nel cuore della celebrazione mondiale.

​”Essere qui oggi, in mezzo a più di 20.000 Vespe, è un’emozione indescrivibile,” dichiara Annamaria Cusumano, una dei rappresentanti del Vespa in Tour Menfi.

“Rappresentare Menfi in un evento mondiale di questa portata, celebrare gli 80 anni di un’icona che ha fatto la storia del nostro Paese e del design globale, ci riempie d’orgoglio. È il coronamento di un viaggio fatto di amicizia, strada e pura passione.” ha dichiarato invece il Presidente Alessandro Clemente. “A loro va il più sentito ringraziamento dell’Amministrazione Comunale per portare in giro per l’Italia, con così tanta passione e dedizione, il nome e l’orgoglio della nostra Menfi”.