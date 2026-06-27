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Scontro tra un furgone e un’auto: due morti

Una terza persona è rimasta ferita ed è stata trasferita in elisoccorso all'ospedale

Pubblicato 16 minuti fa
Da Redazione

Incidente sull’autostrada Palermo-Messina all’altezza di Buonfornello. Nello scontro tra un furgone e un’auto sono morte due persone e una terza è rimasta ferita. Sul posto l’elisoccorso del 118 e la polizia stradale. 

Resta da chiarire l’esatta successione degli eventi che ha portato alla collisione tra i due mezzi, mentre il bilancio di due vittime riporta l’attenzione sulla sicurezza di un’arteria che resta tra le più frequentate della Sicilia, soprattutto nei giorni di maggiore traffico turistico e pendolare.

Intanto il sindaco di Cefalù Davide Tumminello, attraverso i social, avvisa che “a causa di un gravissimo incidente nel tratto di autostrada Palermo-Messina il traffico è particolarmente intenso sulla statale 113 a partire da Buonfornello. Pertanto si possono verificare rallentamenti in ingresso a Cefalù e nel tratto di statale 113 che attraversa il territorio comunale, lungo la circonvallazione dell’ospedale e fino a Sant’Ambrogio e il bivio di Castelbuono. Si raccomanda prudenza e attenzione”. (FOTO DIRETTASICILIA)

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