Agrigento

Scontro tra auto nei pressi di Zingarello, due feriti in ospedale 

Lungo la strada provinciale 71, l’arteria che porta al quartiere di Zingarello, ad Agrigento

Pubblicato 49 minuti fa
Da Redazione

Un incidente stradale è avvenuto nella tarda mattinata di oggi lungo la strada provinciale 71, l’arteria che porta al quartiere di Zingarello, ad Agrigento. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, una Audi A1 e una Audi A4 station wagon. Il bilancio è di due feriti, per fortuna in maniera lieve. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che hanno trasferito i due soggetti in ospedale con un’ambulanza. Presenti anche i Vigili del fuoco e i carabinieri che si stanno occupando dei rilievi utili a ricostruire quanto accaduto.

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