Scontro tra auto nei pressi di Zingarello, due feriti in ospedale 

Un incidente stradale è avvenuto nella tarda mattinata di oggi lungo la strada provinciale 71, l’arteria che porta al quartiere di Zingarello, ad Agrigento. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, una Audi A1 e una Audi A4 station wagon. Il bilancio è di due feriti, per fortuna in maniera lieve. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che hanno trasferito i due soggetti in ospedale con un’ambulanza. Presenti anche i Vigili del fuoco e i carabinieri che si stanno occupando dei rilievi utili a ricostruire quanto accaduto.





