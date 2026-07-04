Evade dai domiciliari per comprare le sigarette, arrestato

Essendo rimasto con il pacchetto di sigarette vuoto, ha deciso di uscire per recarsi in un tabacchino, pur essendo sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. A rendersi protagonista della vicenda è stato un pluripregiudicato catanese di 48 anni, rintracciato dagli agenti della Polizia di Stato, che non lo hanno trovato in casa nel corso di un controllo di routine.

Infatti, i poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza “Centrale”, giunti davanti alla sua abitazione, hanno più volte citofonato senza ricevere alcuna risposta. Dopo diversi tentativi, durati circa dieci minuti, davanti all’uscio di casa si è presentato il padre del 48enne che ha tentato di mettere in piedi una possibile giustificazione sulla mancata risposta al citofono, riferendo ai poliziotti che il figlio, con ogni probabilità, non avrebbe sentito bussare perché stava riposando. L’uomo ha poi precisato ai poliziotti di non poter consentire il loro accesso nell’appartamento del figlio dal momento che non aveva in suo possesso le relative chiavi. Non ritenendo plausibile la versione fornita dal padre, i poliziotti si sono messi alla ricerca dell’evaso, individuandolo in strada mentre stava passeggiando a pochi passi dall’abitazione. Dopo essere stato fermato, alla richiesta di spiegare le ragioni del suo allontanamento dalla casa dove doveva trovarsi perché sottoposto agli arresti domiciliari per furto aggravato, l’uomo ha riferito di aver sentito l’esigenza di andare a rifornirsi di sigarette. Non si tratta di un caso isolato, considerato che, in passato, l’uomo non è stato trovato in casa già altre volte, violando le prescrizioni degli arresti domiciliari. Completati gli adempimenti di rito, i poliziotti del “Centrale” hanno arrestato il 48enne per il reato di evasione, ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva. Informato il Pubblico Ministero di turno, l’uomo è stato posto ai domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida davanti al giudice, con rito direttissimo.