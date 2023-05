Scontro tra due scooter, feriti due ragazzini: 17enne in prognosi riservata

Un diciassettenne agrigentino è stato trasferito in un ospedale di Palermo dopo essere rimasto ferito in un brutto incidente verificatosi sabato sera lungo via Crispi, nel centro di Agrigento. Il giovane viaggiava in sella al suo scooter quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è schiantato frontalmente contro un altro motorino.

A bordo di quest’ultimo mezzo a due ruote c’era un quattordicenne. Entrambi i ragazzi sono rimasti feriti e sono stati trasportati all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Ad avere la peggio è stato però il più grande dei due che, dopo essere rimasto in osservazione nel nosocomio agrigentino, è stato trasferito in un ospedale di Palermo dove si trova adesso in prognosi riservata.