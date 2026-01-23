Aeroporto Agrigento, consegnati gli elaborati e il business plan del progetto al Ministero

Compie un passo in avanti importante il progetto Aeroporto di Agrigento, per il quale assume un ruolo determinante il Libero Consorzio Comunale di Agrigento presieduto da Giuseppe Pendolino. Nell’incontro a Roma tra la delegazione del Libero Consorzio, guidata dall’ing. Michelangelo Di Carlo, ed i tecnici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sono stati analizzati i punti del progetto per i quali lo stesso MIT aveva richiesto al Libero Consorzio alcune integrazioni. In particolare sul business plan elaborato dalla KPMG per giustificare la sostenibilità economica dell’aeroporto, e su alcuni dettagli tecnici di costruzione, inclusi anche aspetti di natura ambientale e idrogeologica sviluppati dalla IDROGEO. Tutti gli elaborati, ad una prima analisi, hanno ottenuto un riscontro positivo, e sugli stessi il MIT si esprimerà successivamente.

“Abbiamo prodotto un notevole sforzo per completare un iter tecnico-amministrativo già iniziato in precedenza – afferma il Presidente Giuseppe Pendolino – e per il quale il Libero Consorzio Comunale di Agrigento, dal mio insediamento, ha stanziato risorse importanti. Mi corre l’obbligo di ringraziare tutti coloro, associazioni ed istituzioni, che hanno contribuito alla ripresa del progetto, e faccio appello alla politica affinché si impegni per l’inserimento del progetto Aeroporto di Agrigento nel Piano nazionale degli aeroporti”.