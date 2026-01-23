Naro

Naro, irregolarità nel cantiere: stop dei Carabinieri a San Francesco

Una sola campana è stata portata giù e la piazza è rimasta interdetta al traffico veicolare.

Pubblicato 27 secondi fa
Da Redazione

I Carabinieri della stazione di Naro sono intervenuti questa mattina in piazza Garibaldi a Naro bloccando i lavori di messa in sicurezza delle campane della chiesa di San Francesco. I militari, intervenuti con due auto, avrebbero riscontrato delle irregolarità nel cantiere che era stato allestito dal Comune e hanno imposto lo stop. Una sola campana è stata portata giù e la piazza è rimasta interdetta al traffico veicolare.

