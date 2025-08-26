Agrigento

Scoperto cibo non tracciato e mal conservato in un ristorante e una pizzeria a San Leone

Sequestrati 180 chili di alimenti in un ristorante ed una pizzeria a San Leone. Uno dei locali è stato temporaneamente chiuso, sanzionati i titolari

Pubblicato 20 minuti fa
Da Redazione

Quasi duecento chili di alimenti, senza tracciabilità e in minima parte anche mal conservati, sono stati sequestrati dai carabinieri a margine di una ispezione effettuata in un ristorante e in una pizzeria a San Leone, quartiere balneare di Agrigento. I militari del Nucleo Operativo, insieme ai colleghi del Centro Anticrimine e Natura, hanno eseguito dei controlli mirati a garantire il rispetto delle norme nel settore alimentare.

I carabinieri hanno sequestrato 100 chili di generi alimentari – senza tracciabilità – in un ristorante. L’attività è stata temporaneamente sospesa e il titolare è stato sanzionato con una multa di 4.500 euro. L’accertamento si è poi spostato in una pizzeria dove sono stati posti sotto sequestro 80 chili di cibo, anche in questo caso privo dell’adeguata tracciabilità. Per il proprietario è scattata una sanzione amministrativa di 2.500 euro. (Nella foto una veduta di San Leone)

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Agrigento

Scoperto cibo non tracciato e mal conservato in un ristorante e una pizzeria a San Leone
Apertura

Preso a schiaffi e pugni in strada, 48enne in ospedale: denunciati gli autori del pestaggio 
Cronaca

Bimbo maltese di 4 anni si smarrisce tra la folla a Marina di Ragusa, ritrovato
di Giuseppe Castaldo

La scarpa dell’assassino, il movente economico e gli alibi falsi: i retroscena dell’omicidio Miceli 
Sicilia by Italpress

Nel Palermitano ricordati i Carabinieri Calabrese e Fiorenza, uccisi dalla banda Giuliano
Politica

Marcello Caruso “Forza Italia primo partito in Sicilia, mi candido al congresso”