Senza concessione e con alimenti non tracciati, sequestro e maxi multa a panineria di San Leone 

Proseguono i controlli delle forze dell’ordine impegnate in servizi a tutela del consumatore e per verificare il rispetto delle normative anche nell’ambito del settore alimentare. La sezione operativa navale della Guardia di Finanza di Porto Empedocle ha eseguito una ispezione in un’attività commerciale adibita a panineria nel cuore di San Leone, quartiere balneare di Agrigento.

Le fiamme gialle, al termine dell’accertamento, hanno riscontrato diverse irregolarità. Alcuni alimenti, infatti, sono risultati privi di tracciabilità e per questo motivo sequestrati e distrutti. La panineria, inoltre, è risultata anche sprovvista della necessaria concessione demaniale e, dunque, abusiva. Nei confronti del titolare è stata elevata una sanzione amministrativa per un importo totale di 4.500 euro.