Sorpreso dentro un camper con strumenti atti allo scasso, denunciato 42enne

La Polizia di Stato ha denunciato un pluripregiudicato catanese di 42 anni per tentato furto aggravato, possesso di strumenti atti allo scasso e porto di oggetti atti a offendere, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

Nel corso dei servizi di controllo del territorio nel quartiere Ognina, i poliziotti della squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania, transitando per via Alcide De Gasperi hanno notato l’uomo, col volto travisato da un casco, scendere da un camper.

Non appena individuata la pattuglia, il 42enne è risalito frettolosamente sul veicolo, nel tentativo maldestro di nascondersi. Tuttavia, incuriositi da quell’atteggiamento, i poliziotti hanno deciso di intervenire per compiere tutti gli accertamenti del caso.

Arrivati nei pressi del camper gli agenti hanno subito notato come il cilindretto della serratura fosse forzato e la batteria, asportata dal suo alloggiamento, poggiata per terra e collegata con cavi di fortuna.

All’interno del camper gli agenti hanno trovato il 42enne con uno zaino sulle spalle. Lo stesso ha tentato di giustificare la sua presenza sul veicolo raccontato di averlo ricevuto in prestito da un amico.

Dopo l’identificazione, l’uomo, è stato sottoposto a perquisizione che ha consentito di rinvenire e sequestrare tre chiavi inglesi, una pinza a becco, una chiave esagonale e due giraviti, nascosti all’interno dello zaino. Dentro il camper, invece, gli agenti hanno trovato un piede di porco e una mazza da baseball.

Durante gli accertamenti condotti dai poliziotti è giunto sul posto l’anziano padre del proprietario del camper, che, da utilizzatore del mezzo, sconfessava la versione raccontata agli agenti dal 42enne e spiegava di non conoscere l’uomo e di aver parcheggiato il mezzo in quel luogo la settimana precedente.

A quel punto, i poliziotti hanno denunciato il 42enne all’Autorità Giudiziaria per tentato furto aggravato, possesso di strumenti atti allo scasso e porto di oggetti atti a offendere.