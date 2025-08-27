Apertura

Orrore a Naro, uccide un cane e tenta di mangiarlo: fermato dai carabinieri 

Il protagonista di tanta violenza è ancora una volta l’extracomunitario che negli scorsi giorni ha creato in più occasioni scompiglio nella piccola cittadina

Pubblicato 1 ora fa
Da Gabriele Terranova



Orrore a Naro. Prima avrebbe sgozzato un cagnolino davanti ad una farmacia e poi avrebbe portato la carcassa nella via in cui risiede per mangiarlo. Il protagonista di tanta violenza è ancora una volta l’extracomunitario che negli scorsi giorni ha creato in più occasioni scompiglio nella piccola cittadina.

L’uomo, secondo quanto ricostruito, ieri notte avrebbe preso di mira un cane uccidendolo. Poi lo avrebbe portato in via Rosa, dove da giorni l’immigrato ha scelto di vivere in strada, tentando di mangiare il povero animale. Non è ancora chiaro se sia riuscito nell’intento.

I carabinieri questa mattina sono intervenuti e hanno fermato l’extracomunitario al quale, peraltro, era anche scaduto il foglio di via obbligatorio. L’immigrato, come detto, negli scorsi giorni si è reso protagonista di episodi di grave allarme sociale: prima avrebbe torturato con dell’olio bollente un altro cane, poi ha aggredito anche i carabinieri che lo avevano arrestato e in seguito ha deturpato con della vernice blu anche la stessa via Rosa

