Elezioni a Raffadali, Ida Cuffaro è sindaco: “felice di questo risultato”





E’ Ida Cuffaro il nuovo sindaco di Raffadali, che con il 75.70% delle schede scrutinate ha ottenuto 5418 voti contro i 1688 della candidata Sabrina Mangione, sostenuta dall’area progressista, che si è fermata al 23.59%. Il terzo candidato Francesco Milisenda ha raggiunto solo 51 voti. A Raffadali su 13.744 elettori hanno votato 7.284 cittadini pari al 53,00%, con un calo di -4,64% rispetto alla tornata elettorale precedente.

Ida Cuffaro della Democrazia cristiana, è figlia di Giuseppe e nipote dell’uscente sindaco Silvio Cuffaro e dell’ex presidente della Regione Totò Cuffaro; Ida rappresenta la nuova generazione di una delle famiglie più note della scena politica e amministrativa locale e regionale.