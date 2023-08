Sorpresi alla guida ubriachi, senza patente e con l’auto sequestrata: denunciati 5 agrigentini

Proseguono i controlli da parte della Polizia stradale di Agrigento lungo le principali strade statali, quanto nella zona della movida di San Leone.

Nello scorso weekend sono stati denunciati due soggetti per guida in stato d’ebbrezza alcolica: un favarese di 31 anni trovato con un tasso di 1,47 g/l e un venticinquenne di Caltanissetta che, a San Leone, trovato alla guida con 1,00 g/l. A finire nei guai, poiché recidivi, per guida senza patente anche un 51enne di Licata e un 41enne di Favara; durante i controlli, un pakistano è stato sorpreso che guidava l’auto che gli era stata sequestrata e affidata. In questo caso, l’immigrato dovrà rispondere di violazione dell’obbligo di custodia del veicolo.