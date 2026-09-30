Srr Ato 4 Agrigento, ecco il nuovo Consiglio di amministrazione

La Società per la Regolamentazione e Raccolta (SRR) ATO 4 Agrigento Provincia Est comunica che, nell’Assemblea dei soci convocata presso la sede operativa della società per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione, sono stati nominati i componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 2026–2029: Vito Terrana, sindaco di Campobello di Licata; Giordana Bonanno, consigliere comunale del Comune di Sant’Angelo Muxaro; Alessandro Pietro Mallia, sindaco di Realmonte. All’Assemblea, convocata ieri, 28 settembre 2026, hanno partecipato in presenza o per delega i sindaci dei 26 Comuni dell’ATO, tra cui Agrigento, Favara, Licata, Aragona, Grotte, Castrofilippo, Cammarata, San Giovanni Gemini, Casteltermini, Joppolo Giancaxio, Comitini, Montallegro, Naro, Porto Empedocle, Racalmuto, Realmonte, Santa Elisabetta e Raffadali. Era inoltre presente il Presidente del Libero Consorzio dei Comuni, Giuseppe Pendolino, nella doppia veste di sindaco di Aragona e di Presidente del LCC. Nel primo Consiglio di Amministrazione utile saranno deliberate le cariche di Presidente e di Vicepresidente.

Dichiarazione del Presidente Vito Terrana: «Ringrazio l’Assemblea dei soci per la fiducia accordatami. Accetto questo incarico con senso di responsabilità verso tutti i Comuni dell’ ATO 4. Nei prossimi tre anni lavoreremo con impegno per rafforzare la governance del servizio, migliorare l’efficienza gestionale, garantire la sostenibilità economica e ambientale e tutelare la qualità dei servizi rivolti ai cittadini. Priorità saranno la trasparenza, la collaborazione istituzionale tra enti locali e il potenziamento delle infrastrutture necessarie per una gestione moderna e resiliente dei servizi pubblici locali.»