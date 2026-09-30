Lampedusa

Migranti, in 18 sbarcano a Lampedusa

Dopo lo sbarco sono stati accompagnati all'hotspot di contrada Imbriacola, dove si trovano 130 ospiti.

Pubblicato 5 minuti fa
Da Redazione

 Diciotto migranti egiziani e somali sono sbarcati durante la notte a Lampedusa dopo essere stati soccorsi dalla guardia costiera. Il gruppo viaggiava su un barcone di circa 10 metri intercettato dalla motovedetta Cp319. I migranti hanno riferito di essere partiti alle 23 di lunedi’ da Tajoura, in Libia. Dopo lo sbarco sono stati accompagnati all’hotspot di contrada Imbriacola, dove si trovano 130 ospiti. Fra loro anche i 28 sopravvissuti al naufragio avvenuto fra Libia e Tunisia, nel quale sono morti un bambino di 9 anni e un uomo di 46 mentre sei persone, fra cui cinque bambini, risultano disperse.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

FUNZIONA
Grandangolo Settimanale N.34/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.34/2026
Pagina 1 di 14
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

di Giuseppe Castaldo

“Accoltellò un anziano al cimitero per 120 euro”, chiesto processo per agrigentino 
Apertura

Azienda agricola con tutti i dipendenti “in nero”, attività sospesa e 25 mila euro di multa 
Apertura

Fucile, pistola e 1.8 chili di cocaina: arrestato pensionato di Santa Elisabetta 
Apertura

Tragedia a Racalmuto, accusa malore alla guida e si schianta: morta una donna
Apertura

Sud chiama Nord, tre consiglieri comunali di Favara aderiscono al progetto di Cateno De Luca
banner italpress istituzionale banner italpress tv