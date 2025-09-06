Stalking al suo ex avvocato: disposta misura cautelare

Il Gip del Tribunale di Agrigento, Micaela Raimondo, ha firmato una misura cautelare che impone ad un 47enne, con precedenti penali, il divieto di avvicinamento a meno di 500 metri ( e braccialetto elettronico) da un noto penalista agrigentino che ha denunciato numerosi episodi di stalking e molestie cominciate nel corrente anno sino al decorso mese di agosto.

La richiesta è stata avanzata dalla Procura della Repubblica di Agrigento – pubblico ministero Maria Barbara Grazia Cifalinò – che ha indagato sul caso dopo aver ricevuto la denuncia-querela e le successive integrazioni (l’ultima è del 27 agosto scorso). La misura è stata eseguita dalla Squadra mobile di Agrigento.

La vicenda nasce tra avvocato e suo ex assistito con quest’ultimo che si è convinto di aver ricevuto un trattamento professionale non adeguato alle sue richieste. E’ nata così una azione molesta fatta anche di minacce violente rivolte anche ai familiari del penalista, che il Gip ha certificato nella misura cautelare sottoscritta (nessun provvedimento è stato adottato nei confronti della moglie dell’indagato, seppur richiesta).

“Apprendo da notizie di stampa non senza preoccupazione – afferma l’avvocato Ignazio Valenza a nome della Camera penale di Agrigento che presiede – l’ennesima aggressione alla funzione difensiva posta in essere con reiterate minacce ai danni di un collega penalista e dei suoi familiari. Leggo, per fortuna, che lo stalker è stato denunciato e gli è stata applicata la misura del divieto di avvicinamento. Desta preoccupazione il reiterarsi di fatti minatori e di minaccia posti in essere ai danni di avvocati, rispetto ai quali esprimo ferma condanna e ampia e piena solidarietà ai colleghi cha ne sono vittime”.