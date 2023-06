Suino vaga lungo la strada statale 189, interviene la polizia 

Un suino di grandi dimensioni è sfuggito al controllo di un allevatore finendo per vagare indisturbato lungo la strada statale 189, sulla Palermo-Agrigento. Sono stati i poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento a intervenire e mettere in salvo l’animale garantendo così anche la sicurezza per i tanti automobilisti che percorrono la statale.