La Polizia di Stato ha arrestato un catanese di 53 anni che, sulla base degli elementi finora raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, avrebbe aggredito, minacciato e derubato l’ex compagna.

L’intervento dei poliziotti della squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico è scattato dopo la segnalazione della vittima pervenuta alla Sala Operativa della Questura di Catania, mediante il numero unico d’emergenza. La donna, in lacrime e terrorizzata, ha riferito ai poliziotti di essere stata colpita con alcuni pugni in faccia dall’ex compagno, mentre stava lavorando, in un box di un’area mercatale del catanese, e di essere stata minacciata dall’uomo, con un grosso coltello da cucina di circa 25 centimetri, aggiungendo che alcuni suoi colleghi erano prontamente intervenuti per difenderla facendolo desistere e che, prima di scappare, l’uomo era riuscito ad appropriarsi del suo cellulare e dei proventi dell’attività lavorativa, con l’incasso della giornata di circa 10.500 euro. Al telefono, il poliziotto della Sala Operativa ha rassicurato la donna, fornendole un supporto fino all’arrivo della pattuglia. Giunti sul posto gli agenti hanno soccorso la vittima e chiesto l’intervento dei sanitari del 118 che, in ambulanza, l’hanno trasportata in ospedale, dove è stata refertata e dimessa con 15 giorni prognosi. Le indagini avviate dai poliziotti delle volanti hanno permesso di rintracciare l’uomo che, nel frattempo, si era rifugiato in una sala giochi dove, da quanto è emerso, sarebbe solito recarsi in compagnia di alcuni amici.

La vittima ha raccontato ai poliziotti che, dopo la fine della relazione sentimentale, l’ex compagno sarebbe diventato sempre più geloso al punto da appostarsi sotto casa e di minacciarla di morte ogni qual volta la incontrava. Temendo per la propria incolumità, la donna era stata costretta a cambiare la serratura di casa e le proprie abitudini di vita, non frequentando alcuni posti per evitare di trovarsi in presenza dell’uomo. La morbosa gelosia si sarebbe manifestata, secondo quanto riferito, con continue chiamate e messaggi insistenti, dal contenuto particolarmente aggressivo. All’ennesimo rifiuto, l’uomo avrebbe aggredito la ex sul posto di lavoro, come, peraltro, appurato dalle immagini dei sistemi di videosorveglianza, analizzate dai poliziotti. Al termine di tutti i riscontri, il 53enne è stato arrestato per atti persecutori, lesioni e rapina, ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva. Informato il PM di turno presso il Tribunale di Catania, l’uomo è stato condotto in carcere, in attesa del giudizio di convalida davanti al giudice.