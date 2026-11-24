I carabinieri della stazione di Portopalo di Capo Passero (Siracusa) hanno eseguito stamani un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip su richiesta della Procura, nei confronti di un 78enne, un 45enne e un 28enne, originari del Catanese e con precedenti penali per reati contro la persona e il patrimonio. Sono accusati, in concorso tra loro, di rapina pluriaggravata e lesioni personali, commessi il 19 ottobre 2025 a Portopalo di Capo Passero.

In quell’occasione, intorno alle 20, i tre, fingendosi turisti, presero appuntamento in un b&b e, una volta dentro la struttura, aggredirono il titolare, colpendolo con schiaffi e pugni, lo minacciarono di morte e, dopo averlo immobilizzato, si fecero consegnare preziosi in oro per un valore di oltre 70mila euro e circa 8.000 euro in contanti. Subito dopo fuggirono a bordo di un’auto presa a noleggio. Grazie a complesse attività tecniche e all’analisi dei video estrapolati dai sistemi di videosorveglianza, gli investigatori dell’Arma, coordinati dalla Procura di Siracusa, sono riusciti a ricostruire la dinamica dei fatti e a identificare i responsabili. I tre, rintracciati e arrestati in provincia di Catania, sono stati condotti in carcere.