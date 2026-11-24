I Carabinieri della Stazione di Viagrande hanno intensificato l’attività di controllo del territorio, con particolare attenzione agli esercizi pubblici e alla prevenzione di situazioni potenzialmente pregiudizievoli per l’ordine e la sicurezza pubblica. Proprio nell’ambito di questi servizi, i militari dell’Arma hanno effettuato ripetuti controlli presso un bar del centro, riscontrando in più occasioni la presenza di avventori gravati da precedenti penali e di polizia. Gli elementi raccolti nel corso delle verifiche hanno consentito ai Carabinieri di avanzare una specifica proposta di adozione di un provvedimento di sospensione delle autorizzazioni, trasmessa alla competente Autorità di Pubblica Sicurezza. A seguito dell’istruttoria curata dalla Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, il Questore di Catania ha quindi emesso, ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, il decreto di sospensione per 7 giorni delle autorizzazioni relative alla gestione dell’esercizio pubblico.

Il provvedimento è stato notificato ed eseguito dai militari della Stazione Carabinieri di Viagrande, nei confronti della titolare, una donna di 47 anni, residente in paese. I controlli presso gli esercizi pubblici rappresentano uno strumento essenziale di prevenzione, perché consentono di monitorare i luoghi di aggregazione e individuare eventuali situazioni che, per la presenza abituale di soggetti gravati da precedenti penali o di polizia, possono costituire un fattore di rischio per la sicurezza e la tranquillità della collettività.Si tratta di un’attività che non ha finalità meramente repressive, ma mira soprattutto a prevenire il consolidarsi di contesti potenzialmente favorevoli al verificarsi di condotte illecite, tutelando i cittadini e garantendo una più serena e sicura fruizione degli spazi pubblici.