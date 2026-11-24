I Carabinieri della Radiomobile di Paternò, sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, hanno denunciato per evasione un 42enne del posto, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso la propria abitazione. La denuncia è scaturita nell’ambito dei servizi di controllo svolti dai militari dell’Arma sul territorio di Paternò, secondo le direttive del Comando Provinciale di Catania, con l’obiettivo di verificare il rispetto delle prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria. Si tratta di un’attività costante, articolata in controlli ordinari e servizi straordinari, finalizzata ad accertare che le persone sottoposte a misure restrittive rispettino l’obbligo di permanenza presso il domicilio.

Nel corso di uno di questi servizi, i militari hanno raggiunto l’abitazione presso la quale il 42enne era ristretto e, dopo aver bussato svariate volte, ne hanno accertato l’assenza. A fornire le prime informazioni è stata la madre, che ha riferito che il figlio si era allontanato per recarsi al pronto soccorso locale a seguito di un malore. Sono quindi scattate le verifiche per riscontrare quanto dichiarato dalla donna, dalle quali è emerso che il figlio si era effettivamente recato presso la struttura sanitaria, ma era stato dimesso già da svariate ore. Gli operanti hanno quindi provato a contattarlo telefonicamente e, durante il primo contatto, l’uomo ha assicurato che stava facendo rientro a casa; al successivo tentativo, tuttavia, il telefono è risultato spento o non raggiungibile. Pertanto è stato denunciato dai militari per essendosi allontanato dall’abitazione senza la necessaria autorizzazione, ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagato, valevole ora e fino a condanna definitiva, alla quale ha fatto rientro soltanto in tarda mattinata.