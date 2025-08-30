Agrigento

Torre Salsa festeggia 25 anni di tutela, l’assessore Savarino partecipa alla giornata ecologica

Durante l’iniziativa liberata in mare un esemplare di Caretta caretta, proveniente dal Centro di Recupero della Fauna selvatica della provincia di Agrigento.

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Oggi l’Assessore regionale al Territorio e Ambiente, Giusi Savarino, ha preso parte alla giornata ecologica “Caretta caretta: l’anno dei record”, organizzata nell’ambito delle celebrazioni per i 25 anni della Riserva Naturale “Torre Salsa”, gestita dal WWF Italia.

Durante l’iniziativa, l’Assessore Savarino ha partecipato alla liberazione in mare di un esemplare di Caretta caretta, proveniente dal Centro di Recupero della Fauna selvatica della provincia di Agrigento. Con questo gesto simbolico, l’Assessore ha ribadito l’importanza della tutela delle aree costiere di particolare pregio naturalistico, come Torre Salsa, che da un quarto di secolo rappresenta un presidio di biodiversità e un modello di conservazione.

Grazie alla protezione garantita dal Sistema Regionale delle Aree Naturali Protette, le spiagge della riserva hanno offerto per 25 anni un habitat sicuro: oggi, le tartarughe marine nate su questi arenili tornano a nidificare negli stessi luoghi, confermando l’efficacia e il valore delle azioni di tutela ambientale.

