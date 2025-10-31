Agrigento

Tre nuovi funzionari al Libero Consorzio comunale di Agrigento

Sono stati assunti grazie ai fondi del PNRR della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Pubblicato 19 minuti fa
Da Redazione

Sono tre nuovi funzionari a tempo indeterminato che, grazie ai fondi  del PNRR, saranno assunti, a carico del Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei Ministri.  

Si tratta di due funzionari contabili, Giovanni Sorce e Loris Maria Balistreri e dell’ing. Benedetto Cuttitta, ricevuti , questa mattina dal Presidente del Libero Consorzio Giuseppe Pendolino e dalla Dirigente del settore risorse umane  Maria Antonietta Testone. 

I tre funzionari hanno accettato l’incarico e prenderanno servizio nei prossimi giorni presso il Settore della Ragioneria e presso il Settore Tecnico  ed infrastrutture. 

I tre funzionari sono risultati vincitori del Concorso Coesione, bandito dalla Commissione Ripam nell’ottobre del 2024 della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

“Queste nuove figure professionali – ha commentato il presidente Pendolino – andranno a rafforzare e  ringiovanire  la capacità professionale del Libero Consorzio in due settori strategici  come quello Finanziario e quello Tecnico. 

Il nostro obiettivo è quello di creare un parco progetti capace di intercettare fondi e  rendere questo territorio dinamico ed efficiente.”.

