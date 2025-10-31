Tre nuovi funzionari al Libero Consorzio comunale di Agrigento

Sono tre nuovi funzionari a tempo indeterminato che, grazie ai fondi del PNRR, saranno assunti, a carico del Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Si tratta di due funzionari contabili, Giovanni Sorce e Loris Maria Balistreri e dell’ing. Benedetto Cuttitta, ricevuti , questa mattina dal Presidente del Libero Consorzio Giuseppe Pendolino e dalla Dirigente del settore risorse umane Maria Antonietta Testone.

I tre funzionari hanno accettato l’incarico e prenderanno servizio nei prossimi giorni presso il Settore della Ragioneria e presso il Settore Tecnico ed infrastrutture.

I tre funzionari sono risultati vincitori del Concorso Coesione, bandito dalla Commissione Ripam nell’ottobre del 2024 della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

“Queste nuove figure professionali – ha commentato il presidente Pendolino – andranno a rafforzare e ringiovanire la capacità professionale del Libero Consorzio in due settori strategici come quello Finanziario e quello Tecnico.

Il nostro obiettivo è quello di creare un parco progetti capace di intercettare fondi e rendere questo territorio dinamico ed efficiente.”.