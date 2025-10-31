Chiusa a novembre la guardia medica di Cattolica Eraclea, servizio spostato a Montallegro

Cattolica Eraclea

A comunicarlo è la direzione del Distretto Sanitario di Ribera

Pubblicato


Il Servizio di Assistenza Primaria ad attività oraria, ossia l’ex guardia medica del presidio di Cattolica Eraclea, rimarrà chiusa dal 01/11/2025 al 30/11/2025. A comunicarlo è la direzione del Distretto Sanitario di Ribera che ha anche assicurato che, al fine di garantire l’accesso alle cure da parte degli utenti, il servizio sarà garantito dai medici della guardia medica di Montallegro.

