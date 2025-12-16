Un nuovo acceleratore lineare per l’ospedale di Agrigento, Pisano: “una battaglia vinta per tutti”





Arrivano buone notizie per il reparto di Radioterapia dell’Ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Nei giorni scorsi la Camera dei deputati ha approvato l’emendamento n. 3.61, a firma del deputato Noi Moderati, Calogero Pisano, che prevede lo stanziamento di 4 milioni di euro che serviranno per l’acquisto di un acceleratore lineare di ultima generazione e del relativo bunker radioterapico.

Nei prossimi giorni toccherà al Senato approvare l’emendamento e poi a gennaio il decreto dovrebbe essere pubblicato in Gazzetta per affidare la gara e si spera che la nuova macchina utile per i malati oncologici arrivi entro la primavera.

“Grazie al mio emendamento sulla radioterapia ad Agrigento, i pazienti della nostra provincia potranno ricevere cure vicino a casa, senza dover affrontare viaggi estenuanti. Ho combattuto questa battaglia pensando alle persone che hanno sofferto, a chi ha visto i propri cari affrontare lunghi viaggi in momenti difficili. E ho promesso che avrei fatto di tutto per cambiare le cose. Oggi quella promessa è realtà”, ha detto il deputato agrigentino, Calogero Pisano, a margine di una conferenza stampa che si è svolta presso la sala conferenza del presidio sanitario di Agrigento. “Sono tanti i messaggi ricevuti dagli agrigentini, anche stamattina parlando con un medico, mi ha raccontato le difficoltà per i pazienti, ma questo è una delle battaglie che più mi sta a cuore, aldilà dei colori politici, questo risultato raggiunto è per la salute e la dignità di chi deve curarsi”, ha concluso Pisano.

Alla conferenza stampa assente il direttore dell’Asp di Agrigento, Giuseppe Capodieci e i vertici dell’Asp. Presenti molti esponenti politici, molti dei quali appartenenti al partito della premier Meloni, e qualche cittadino-paziente, che ha combattuto contro la malattia e ha voluto ringraziare per l’impegno il deputato Pisano.

“Le dico grazie, e le dico grazie a nome di tutti i pazienti di questo reparto. E’ davvero un ottimo risultato per l’ospedale di Agrigento e soprattutto per il reparto di radioterapia. Avevamo avviato anche una raccolta firme per smuovere le coscienze dei parlamentari regionali e nazionali, ma lei c’ha preceduto e questo ci fa piacere. Grazie e mi fa piacere quando puntualizza che questo è un risultato che va oltre i colori della politica. Grazie per il lavoro che ha fatto per la città”. Queste sono le parole di un cittadino agrigentino, che quel reparto l’ha frequentato per tanto tempo, ha subito i rallentamenti della macchina, ma è stato a contatto con medici e tecnici di radioterapia che nonostante tutto portano egregiamente avanti il reparto diretto dal dottore Michele Bono.