Una luce per le donne del mondo, la Fidapa celebra la cerimonia delle candele

La Fidapa sezione di Agrigento presieduta dalla dott.ssa Carmelina Guarneri, ha celebrato sabato sera, in un noto albergo cittadino, alla presenza delle autorità della Fidapa e autorità civili, la Cerimonia delle Candele.

La Cerimonia delle Candele è il momento più importante dell’anno sociale dell’Associazione e simboleggia l’abbraccio di tutte le socie del mondo che oggi vivono in oltre cento Paesi dei cinque continenti ed è anche il momento destinato all’ingresso ufficiale delle nuove socie.

La luce diffusa dalle candele suggella l’impegno delle donne Fidapa: portare la luce dove non c’è, dove altre donne, non godono di diritti e dove permangono battaglie difficili da vincere.

La Cerimonia delle Candele segna un’importante tradizione all’interno della Fidapa, che ha origine nell’inverno del 1942: ogni candela accesa rappresentava una nazione nel mondo, che veniva poi spenta quando questa entrava in guerra. Le rimanenti, accese, rappresentavano la speranza e la Pace in sostegno alle altre nazioni. Anche quest’anno sono rimaste spente le candele che simboleggiano l’Ukraina e la Federazione Russa, perché in guerra.

Attraverso il gesto simbolico di accensione delle candele, si esprime la condivisione dei valori e degli obiettivi a cui l’Associazione si ispira. La Cerimonia simboleggia un gesto d’amore, d’amicizia, di sorellanza, di pace. Sorellanza che oltrepassa ogni differenza di nazione, di lingua, di cultura e di religione.

E’ il momento in cui le socie rinnovano l’impegno di promuovere quei valori che stanno alla base del credo associativo: sostegno, incoraggiamento e avanzamento delle donne in tutti gli ambiti, professionale, economico, artistico, sociale, politico, familiare. Ci sono ancora tanti Paesi nel mondo dove c’è un notevole divario di genere nell’economia, nel lavoro e nelle politiche sociali, dove le donne sono vittime di ingiustizie, subiscono violenze ed abusi, sono private delle loro libertà ed anche della vita. Nella magica notte delle luci vengono accese le candele anche per loro.

La diversa cromia delle candele che vengono accese richiama legami ideali con distinte realtà: quelle bianche rappresentano le varie Federazioni nel mondo, quelle blu i clubs associati alla BPW International, quelle rosa le Socie individuali ed infine la candela verde che rappresenta la speranza e l’avvenire.

Quest’ultima viene accesa dalla Socia più giovane.