Calcio

Tifoso accusa malore sugli spalti durante Kamarat-Akragas, elisoccorso in campo: partita sospesa

La gara, che era stata interrotta quando mancavano sette minuti al termine dei tempi regolamentari, è stata sospesa

Pubblicato 15 ore fa
Da Angelo Gelo



Momenti di apprensione allo stadio Salaci di Cammarata durante la sfida tra Kamarat e Akragas. Un tifoso della squadra locale è stato colto da un malore sugli spalti, rendendo necessario l’intervento dei soccorsi. La gara, che era stata interrotta quando mancavano sette minuti al termine dei tempi regolamentari, è stata sospesa definitivamente con il triplice fischio dell’arbitro. Sul posto è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso, atterrato direttamente sul rettangolo di gioco, per prestare assistenza al tifoso. Il match – in quel momento – era fermo sullo 0-0 con l’Akragas pericolosa dopo aver colpito una traversa. La gara, dunque, dovrà essere recuperata a partire dal minuto 83.

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