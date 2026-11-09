Via Saponara, l’assessore Sciortino: “Fase finale per conferire progettazione”

Le macerie sono ancora lì, nel cuore del centro storico di Agrigento. In via Saponara, il crollo continua a rappresentare una ferita aperta per il quartiere e, soprattutto, per le famiglie che hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni e che oggi attendono di poter fare ritorno a casa. Un’attesa che si protrae, mentre il percorso per arrivare alla rimozione dei detriti e alla messa in sicurezza dell’area si presenta ancora lungo e complesso.

Sulla vicenda è intervenuta l’assessore comunale Eleonora Sciortino, che in una nota ha fatto il punto sulle attività portate avanti dall’amministrazione e sui prossimi passaggi necessari per arrivare a una soluzione. “Via Saponara, una ferita aperta nel cuore del nostro centro storico”, esordisce l’assessore, ricordando che sin dai primi momenti successivi al crollo, insieme al sindaco, si è recata sul posto per verificare la situazione, valutare le condizioni dell’area e individuare gli interventi necessari.

Nell’immediatezza, spiega Sciortino, “sono state avviate le interlocuzioni con la Protezione civile, alla quale è stata rappresentata la permanenza delle condizioni di pericolosità e la necessità di un intervento straordinario, anche attraverso un apposito finanziamento per la rimozione delle macerie e la messa in sicurezza.

Ma a rendere particolarmente complicata la vicenda non è soltanto la disponibilità delle risorse economiche. A pesare sono soprattutto le caratteristiche urbanistiche della zona. Via Saponara è infatti una strada stretta, inserita in un contesto urbano con accessi difficili, che rendono complesso l’impiego dei mezzi necessari per rimuovere i detriti e procedere con le successive operazioni di sicurezza. Occorre, dunque, individuare soluzioni tecniche che consentano di intervenire senza esporre a ulteriori rischi gli edifici circostanti e i residenti.

Dopo diversi sopralluoghi e approfondimenti con i tecnici, sarebbero state individuate le possibili soluzioni progettuali. “Oggi siamo nella fase conclusiva degli adempimenti amministrativi necessari al conferimento dell’incarico di progettazione”, precisa l’assessore Sciortino. A questo passaggio dovranno seguire la redazione e l’approvazione del progetto, oltre alla richiesta del relativo finanziamento alla Protezione civile. Un iter che, dunque, non è ancora arrivato alla fase operativa e che richiederà ulteriori passaggi prima che si possa procedere concretamente alla rimozione delle macerie e alla messa in sicurezza dell’area”.

Sciortino riconosce anche il peso dell’attesa per chi vive direttamente le conseguenze del crollo. “Sono perfettamente consapevole che i tempi dell’amministrazione non coincidono con quelli delle persone che vivono un’emergenza”, scrive nella nota, sottolineando le difficoltà di chi ha dovuto abbandonare la propria abitazione e di quanti, pur non essendo stati sgomberati, continuano a vivere nelle immediate vicinanze dell’area interessata.

L’assessore assicura di essere in costante contatto con le famiglie sfollate e con i residenti degli immobili circostanti, ribadendo che la vicenda non è mai stata sottovalutata né abbandonata dall’amministrazione. “Il mio auspicio, che condivido con tutte queste famiglie, è di poter festeggiare quanto prima il loro rientro a casa e la restituzione di via Saponara alla sicurezza e alla vivibilità”.

Resta, tuttavia, anche il tema delle responsabilità, che l’assessore ritiene debba essere affrontato nelle sedi competenti. Nella sua nota richiama infatti gli obblighi che gravano sui proprietari degli immobili, ricordando come “la tutela della sicurezza pubblica passa anche attraverso la manutenzione e il rispetto di tali doveri, soprattutto in un centro storico fragile come quello agrigentino”.