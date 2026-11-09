Tragedia durante escursione, 56enne agrigentino si accascia e muore

Un escursionista di 56anni Tarcisio Lacagnina di Agrigento e’ morto a seguito di un malore cardiaco sulle alte Madonie (Palermo). Il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico era stato attivato nella tarda mattinata dalla Centrale Operativa 118 Palermo-Trapani sul Monte Mufara. Il gruppo di escursionisti, contestualmente alla chiamata al 112, aveva lanciato anche un allarme tramite l’applicazione GeoResQ, che ha consentito di trasmettere alla Centrale operativa del Soccorso alpino le coordinate geografiche precise, facilitando cosi’ l’individuazione del luogo e il successivo intervento delle squadre. Immediatamente, due medici presenti tra gli escursionisti hanno avviato le manovre di rianimazione.

Nel frattempo, una squadra composta da tecnici alpini e speleologi provenienti da diverse Stazioni della Sicilia e gia’ presente nell’area per un’attivita’ addestrativa dedicata alla ricerca di persone disperse, ha raggiunto tempestivamente il luogo dell’evento, operando congiuntamente al personale sanitario del 118. Le caratteristiche del luogo e le modalita’ operative necessarie per raggiungere l’escursionista, non hanno consentito l’impiego dell’elicottero sanitario del 118, che in Sicilia non sono dotati di verricello e di tecnico di elisoccorso del Soccorso alpino, figura specializzata nelle operazioni di recupero in ambiente impervio. L’impiego di un elicottero sanitario con verricello avrebbe potuto in pochi minuti portare una equipe sanitaria accanto al paziente e procedere ad una immediata ospedalizzazione, spiega il Soccorso alpino. Nonostante i tentativi di rianimazione, il medico del 118, giunto via terra, ha potuto soltanto constatare il decesso dell’uomo. Sul luogo sono intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Petralia Sottana. Ottenute le necessarie autorizzazioni, la salma e’ stata posizionata in barella e trasportata fino alla conca di Piano Battaglia, dove e’ stata affidata al personale dell’impresa funebre.

IL CORDOGLIO

In poche ore la notizia si è diffusa in città lasciando attoniti i tanti che conoscevo Tarcisio; “Era un appassionato di cammini e faceva diverse attività escursionistiche. Perdere un amico, un compagno di cammino o una persona con cui si sono condivisi i sentieri lascia sempre un vuoto profondo.La montagna sa regalarci momenti di straordinaria bellezza, silenzio e libertà, ma sa anche ricordarci quanto la natura sappia essere esigente e quanto la vita umana sia fragile.Ogni volta che ci mettiamo in marcia, portiamo con noi non solo uno zaino, ma la nostra intera storia, le nostre speranze e, spesso, i nostri limiti nascosti.Il modo migliore per onorare la memoria di chi non c’è più e di chi ha amato la montagna è fare della prudenza, della consapevolezza e del rispetto per il proprio corpo una regola inderogabile. La montagna non fa sconti e richiede un ascolto profondo di se stessi“, scrive Salvo Ciulla sui social.

“Quando muore una persona, si trovano solo belli aggettivi, ma su di te non riesco a trovare un aggettivo negativo. Te ne sei andato facendo ciò che amavi tanto nel silenzio della montagna . Mi mancheranno le tue telefonate il tuo “monicu””, scrive Monica Sarcuto ricordando l’escursionista.