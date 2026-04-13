Volontari in azione sulla spiaggia di Maddalusa, rimossi 200 sacchi di rifiuti

“Un centinaio di volontari hanno prelevato dalle spiagge di Maddalusa e Babbaluciara a San Leone quasi 200 sacchi di rifiuti, 22 pneumatici, 2 frigoriferi e tantissimi ingombranti, per un totale di circa 4 tonnellate di rifiuti raccolti.” Lo dice in una nota l’associazione ambientalista Mareamico Agrigento.

“Quest’ultima operazione di pulizia della spiaggia è stata organizzata da Mareamico, da Legambiente e dal WWF, con la collaborazione del Leo club Agrigento Host, del Lions Club Zolfatare, da un nutrito gruppo di scout dell’AGESCI di Canicattì e da tanti cittadini, che hanno utilizzato il proprio tempo libero per fare qualcosa di positivo per la nostra città, senza purtroppo riuscire a liberare completamente questa spiaggia dai rifiuti.

Prosegue Mareamico: “Erano presenti pure in spiaggia, tra i tanti volontari, i due candidati a sindaco di Agrigento: Michele Sodano e Giuseppe Di Rosa. Infine un sincero ringraziamento va alla ditta 3G di Brucculeri, che ci ha permesso di realizzare questo risultato”.