È stato un soffocamento alimentare a provocare la morte della piccola Megan, la bambina di tre anni deceduta quattro giorni fa a Paceco. A chiarire le cause del decesso è stata l’autopsia disposta dalla Procura di Trapani.

La tragedia si era consumata durante la notte di lunedì scorso, quando i genitori si erano accorti che la figlia non dava più segni di vita. L’intervento dei medici, purtroppo, non aveva potuto evitare il drammatico epilogo.

Oggi pomeriggio nella Chiesa Madre di Paceco, la comunità si è riunita per accompagnare la bambina nel suo ultimo viaggio. “In questo momento di immensa tristezza, l’intera comunità si unisce al loro lutto, esprimendo la più sincera vicinanza e le più sentite condoglianze alla famiglia”; dichiara il sindaco Aldo Drammatico. Si aggiungo le parole del consigliere comunale Salvatore Ricciardi che dice: “In questi momenti non esistono parole capaci di colmare un vuoto così grande, resta solo il silenzio e la preghiera. Da cittadino, prima ancora che da consigliere comunale, mi stringo con tutto il cuore attorno ai genitori e ai familiari in questo momento di immensa sofferenza.Tutta Paceco oggi piange con voi.“