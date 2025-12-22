Madre e figlio rapinati a bordo del loro taxi, “caccia” al bandito

Un bandito solitario ha rapinato madre e figlio mentre si trovavano a bordo del loro taxi nel quartiere di Villaggio Mosè, ad Agrigento. È accaduto nel tardo pomeriggio mentre i due erano all’interno del veicolo.

Un malvivente, con volto travisato, ha minacciato la donna di 86 anni e le ha portato via i soldi che aveva. Il bottino, secondo una prima ricostruzione, ammonterebbe a circa 150 euro. Madre e figlio, già vittime di un episodio simile non molto tempo fa nel centro della Città dei templi, hanno denunciato l’accaduto ai carabinieri. Al via le indagini dei militari dell’Arma per rintracciare il bandito.