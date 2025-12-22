Agrigento

Movida, un ferito dopo scazzottata e una denuncia per minacce ai poliziotti 

È stato un sabato sera “movimentato” quello appena trascorso nel cuore della movida di Agrigento

È stato un sabato sera “movimentato” quello appena trascorso nel cuore della movida di Agrigento. Le forze dell’ordine sono dovute intervenire per una scazzottata tra due agrigentini avvenuta nei pressi di Porta di Ponte, all’ingresso di via Atenea.

I due rivali si sono affrontati dando vita ad una rissa. Uno dei due ha avuto la peggio riportando traumi sparsi e una lesione ad un dente. Il ferito è stato soccorso e medicato dal personale del 118.

Verso le due del mattino, invece, un nuovo intervento delle Volanti. Un ventenne residente in un comune della provincia, in evidente stato di alterazione, ha creato scompiglio nei pressi di un locale della movida e poi ha anche inveito e minacciato i poliziotti. Per questo motivo è stato denunciato. 

