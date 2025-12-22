Calcio

Akragas perde contro il Priolo, il dg Rosato: “Brutta botta ma non è un dramma”

L’Akragas esce sconfitta dallo scontro al vertice sul campo del Priolo, al termine di una gara intensa e combattuta, decisa da due episodi. Nel dopo partita hanno analizzato il match il direttore generale biancazzurro Giancarlo Rosato e il tecnico del Priolo Maurizio Intagliato. A partire dall’analisi di Rosato, che riconosce i meriti degli avversari senza cercare alibi:«Ci hanno […]

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

L’Akragas esce sconfitta dallo scontro al vertice sul campo del Priolo, al termine di una gara intensa e combattuta, decisa da due episodi. Nel dopo partita hanno analizzato il match il direttore generale biancazzurro Giancarlo Rosato e il tecnico del Priolo Maurizio Intagliato.

A partire dall’analisi di Rosato, che riconosce i meriti degli avversari senza cercare alibi:
«Ci hanno messo cuore, anima ed energia. Sul piano del gioco hanno creato soprattutto quando noi eravamo sbilanciati in avanti per recuperare il risultato. Purtroppo veniamo condannati da due episodi: un rigore nato da un rimpallo e una distrazione difensiva sul 2-0. Il calcio è questo».

Il direttore generale sottolinea come la gara sia stata equilibrata e segnata dai dettagli:
«Forse ci è mancata un po’ di cattiveria sotto porta nelle occasioni avute. In alcune situazioni un rimpallo o una spizzata potevano girare diversamente, ma è andata a favore degli avversari. Questo però non toglie nulla al Priolo, che va elogiato per l’energia e l’intensità messe in campo».

Rosato guarda poi avanti, con lucidità e realismo:
«È chiaro che perdere lo scontro diretto è una brutta notizia, ma siamo al giro di boa. Il campionato non era vinto prima e non è perso adesso. Ci sono ancora 13 partite da giocare. È una botta, ma non è un dramma. Non cerchiamo attenuanti, nemmeno l’assenza del mister in panchina: il risultato del campo va accettato. Ora arriva la pausa di Natale, servirà per ricaricare le batterie e ripartire con maggiore vigore».

Soddisfatto ma misurato il tecnico del Priolo, Maurizio Intagliato, che elogia sia i suoi che l’Akragas:
«Avevo detto in settimana che non sarebbe stata una partita decisiva, ma un grande scontro tra due squadre che stanno facendo benissimo. Chiudere così il girone d’andata è qualcosa di importante. Abbiamo battuto una squadra molto forte, che anche oggi ci ha messo in grande difficoltà».

Sulla lettura tattica della gara:
«Non eravamo al top fisicamente, quindi abbiamo scelto di essere più attendisti. L’Akragas ha caratteristiche diverse, ama giocare e palleggiare, oggi c’era da soffrire e i ragazzi sono stati bravissimi».

Infine, uno sguardo al percorso del Priolo:
«Siamo una squadra giovane, non dobbiamo pensare troppo ma fare tanto in campo. Giochiamo partita per partita, con la testa libera e la voglia di divertirci. Poi sarà sempre il campo a dire l’ultima parola».

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 47 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress
banner leonardo

Ultime Notizie

Apertura

Il crollo dell’ex ospedale in via Atenea, ci sono altri 3 indagati 
Agrigento

Madre e figlio rapinati a bordo del loro taxi, “caccia” al bandito
Agrigento

Movida, un ferito dopo scazzottata e una denuncia per minacce ai poliziotti 
Apertura

Ruba teca in oro in chiesa, denunciato disoccupato agrigentino 
Palermo

Giovane ferita da un colpo di fucile, la madre della vittima: “il responsabile si è scusato”
Agrigento

Solidarietà, Moto Club Tmax Agrigento in visita ai bambini del reparto di Pediatria 
banner italpress istituzionale banner italpress tv