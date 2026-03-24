Aggressione con una mazza e tentata estorsione, arrestato 23enne a Camastra

I carabinieri della stazione di Camastra, unitamente ai militari della Compagnia di Licata, hanno arrestato un ventitreenne con l’accusa di tentata estorsione e lesioni personali. Il gip del tribunale di Agrigento ha disposto nei confronti dell’indagato la misura cautelare dei domiciliari.

Il giovane, finito in manette nel giorno del suo compleanno, è accusato di aver aggredito a colpi di mazza un 43enne di Camastra. La vittima dell’aggressione è stata trasferita in ospedale con lesioni giudicate guaribili in dieci giorni. Il ragazzo, secondo quanto ricostruito, si sarebbe presentato sotto casa del 43enne aggredendolo con un bastone per una tentata estorsione.