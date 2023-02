Agrigento, furto e danni al locale della movida: “Rabbia per l’indifferenza della gente”

“Mi fa rabbia l’indifferenza della gente, in tanti hanno visto la porta spaccata e nessuno ha chiamato immediatamente le forze dell’ordine né di avvisarmi”. Si dice amareggiato il titolare del locale Luvè, in una dichiarazione rilasciata al quotidiano La Sicilia in edicola questa mattina, dopo il furto con spaccata che ha subito nelle scorse ore.

L’esercizio commerciale, tra i più noti della movida e che insiste nella centralissima via Atenea, ha subito un danno che secondo prime stime si quantifica in circa cinquemila euro. Un uomo, incappucciato, ha distrutto la vetrata con almeno sei calci prima di fare irruzione nel locale. Una volta dentro ha portato via il registratore di cassa, in cui vi erano custoditi circa trecento euro, e diverse bottiglie di buon vino. L’imprenditore agrigentino si dice dispiaciuto per l’indifferenza delle persone.

Le telecamere di sicurezza, oltre a riprendere l’autore del furto, hanno immortalato anche diverse persone che si sono fermate nei pressi del locale incuriosite. Nessuno ha però segnalato quanto accaduto fino all’indomani mattina. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile che hanno avviato le indagini. Il ladro ha le ore contate dopo che è stato filmato.