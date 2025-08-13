Aica, Claudio Guarneri non è più il direttore generale: al suo posto l’ingegnere Fiorino 

Agrigento

Guarneri era direttore generale di Aica da due anni.

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Claudio Guarneri non è più il direttore generale di Aica, l’azienda idrica dei comuni agrigentini. Al suo posto, su proposta del presidente Danila Nobile, è stato nominato (pro tempore) l’ingegnere Francesco Fiorino. Guarneri lascia Aica a due anni dal suo insediamento.

Domani il Cda di Aica ratificherà la decisione presa in accordo con tutti da parte di Guarneri “giustificata” da nuovi gravosi impegni personali .

Certamente un periodo di profondo rinnovamento per la società che si occupa del servizio idrico in provincia di Agrigento. Nel giro di due settimane, infatti, è cambiato l’intero consiglio di amministrazione (dopo le dimissioni in blocco dello scorso mese). Danila Nobile è subentrata a Settimio Cantone. Nel Cda adesso siedono anche l’ingegnere Franco Puma, ex dirigente comunale di Racalmuto, e Giovanni Borsellino. Nella giornata di ieri sono arrivate anche le dimissioni del direttore dei lavori della rete idrica di Agrigento, l’ingegnere Pietro Agnello.

