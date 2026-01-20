Agrigento
Allerta meteo: domani scuole chiuse ad Agrigento, Canicattì e Palma di Montechiaro

Anche domani - mercoledì 21 gennaio - le scuole rimarranno chiuse ad Agrigento

Anche domani – mercoledì 21 gennaio – le scuole rimarranno chiuse ad Agrigento. È quanto stabilito dal sindaco Franco Miccichè a margine di una riunione in Prefettura in cui si è fatto il punto della situazione sul maltempo che ormai da due giorni sta colpendo l’intera Sicilia. Oltre che nella Città dei templi le scuole resteranno chiuse anche a Canicattì, Palma di Montechiaro e Calamonaci. Non è escluso, anzi è probabile, che altri sindaci prendano analoghi provvedimenti. 

La protezione civile regionale ha diffuso un’allerta gialla in provincia di Agrigento per domani. Le condizioni, dunque, sono in miglioramento rispetto alle ultime quarantotto ore ma comunque sempre critiche. La giornata sarà caratterizzata da forte vento e precipitazioni.

