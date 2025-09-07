Apertura

“Ammazzo te e tuo padre”, indagato 46enne di Palma di Montechiaro 

A finire nei guai un 46enne di Palma di Montechiaro, indagato per minacce aggravate

La procura di Agrigento ha notificato l’avviso di conclusione indagini nei confronti di un quarantaseienne di Palma di Montechiaro per minacce aggravate. Il provvedimento, che anticipa la richiesta di rinvio a giudizio, è firmato dal pm Maria Barbara Grazia Cifalinò.

La vicenda risale al luglio dello scorso anno quando, secondo la ricostruzione, l’indagato avrebbe minacciato un concittadino: “T’ammazzo a te e a tuo padre, mi devi dare 3mila euro per la macchina, tranquillo che vi devo ammazzare a tutti e due”. L’uomo, che ha nominato l’avvocato Fabio Inglima Modica, avrà venti giorni di tempo per presentare memorie o chiedere di essere interrogato per evitare di finire a processo. 

