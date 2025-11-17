Appalti pilotato, l’ex braccio destro di Cuffaro risponde: “Accuse infamanti”

Si e’ concluso dopo un paio d’ore l’interrogatorio di Vito Raso, l’ultimo ad essere stato ascoltato dei 18 indagati dell’inchiesta su corruzione, turbativa d’asta e associazione per delinquere, in cui sono coinvolti tra gli altri l’ex presidente della Regione Siciliana, Toto’ Cuffaro, e l’ex ministro dell’Agricoltura Saverio Romano, oggi di Noi moderati.

Raso, factotum di Cuffaro (presidente dimissionario anche della Nuova Dc) era accusato di avere fatto da tramite per organizzare riunioni, aggiustare concorsi e appalti: “Solo accuse infamanti e infondate”, ha affermato l’indagato, lasciando la stanza del Gip Carmen Salustro e il palazzo di giustizia. Il giudice, terminati gli interrogatori (per Raso, che era all’estero quando gli era stata notificata la richiesta di misura cautelare a suo carico, c’e’ stato un differimento rispetto agli altri), adesso potra’ decidere sulla proposta della Procura guidata da Maurizio de Lucia, che chiede misure cautelari per tutti gli indagati. I magistrati vedono proprio in Raso un elemento fondamentale della cricca guidata da Cuffaro per piegare le legittime attivita’ politiche, soprattutto nel campo della sanita’, a esigenze e finalita’ criminali. Assistito dall’avvocato Marco Traina, l’ex autista di Cuffaro ha pero’ respinto le contestazioni.

“Al giudice – ha detto il legale – abbiamo offerto una versione alternativa dei fatti, rispondendo a tutte le domande”. Si era invece avvalso della facolta’ di non rispondere Cuffaro, che venerdi’ aveva reso pero’ dichiarazioni spontanee.