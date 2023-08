Auto a fuoco lungo la strada Campobello di Licata-Ravanusa: conducenti salvi

Paura nella serata di ieri lungo la statale 123, vecchia strada per Campobello di Licata e Ravanusa, quando un’auto, per cause in fase di accertamento, è andata a fuoco mentre era in marcia. Gli occupanti hanno fatto appena in tempo ad abbandonare l’abitacolo per mettersi in salvo. Provvidenziale si è rivelatol’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Licata, che hanno lavorato per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona dove si è sviluppato l’incendio. Per fortuna, per quanti si trovavano a bordo dell’auto nessuna conseguenza.