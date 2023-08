Bimbo di tre anni annega in piscina

Terribile disgrazia oggi pomeriggio a Santa Venerina dove un bimbo di appena 3 anni, Samuele, è annegato nella piscina di casa della nonna materna, in via Passopomo. Il bimbo, elusa la sorveglianza dei familiari è finito in acqua annegando. Inutili ogni tentativo di soccorso e nonostante l’intervento dei familiari sia stato immediato: Samuele è morto poco dopo essere stato portato fuori dall’acqua. Sulla tragedia la procura di Catania ha aperto un’inchiesta, il magistrato inquirente ha disposto l’autopsia sul corpicino del bambino. Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia di Giarre.