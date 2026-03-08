Padel

Architetti, conclusa la prima edizione dell'ArchiAG Padel Cup

Tanti gli architetti che hanno animato il campo da padel sfidandosi durante il torneo

Si è conclusa con grande partecipazione ed entusiasmo la prima edizione dell’ArchiAG Padel Cup, il torneo di padel organizzato dall’Ordine degli architetti e riservato agli iscritti, con l’obiettivo di favorire momenti di aggregazione, socialità e spirito di squadra tra i professionisti del territorio, confermando il valore dello sport come strumento di coesione e crescita comunitaria.

Ieri, a salire sul podio sono stati Sergio Miccichè e Riccardo Messina nella categoria Silver; Gabriele Giunta e Salvatore Giudice nella categoria Gold e Antonino Bilello e Steve Galvano nella categoria Platinum.  

“L’ArchiAG Padel Cup è stato molto più di un torneo sportivo – afferma Rino La Mendola, presidente dell’Ordine degli architetti – è stata un’occasione per ritrovarci, conoscerci meglio e rafforzare il senso di appartenenza alla nostra comunità professionale. Il Consiglio dell’Ordine crede fortemente nel valore delle attività aggregative, culturali e sociali, perché contribuiscono a costruire relazioni solide e un clima collaborativo tra colleghi. La grande partecipazione conferma che questa è la strada giusta e che iniziative come questa meritano di essere riproposte e ampliate”.

“Abbiamo voluto creare un evento che unisse sport, divertimento e spirito di gruppo – spiega Giuseppe Grimaldi, delegato alle Attività sportive dell’Ordine – La risposta degli iscritti è stata straordinaria e ha dimostrato quanto sia forte il desiderio di condividere momenti al di fuori dell’ambito lavorativo. Ringrazio tutti i partecipanti, lo sponsor e la struttura che ci ha ospitato. È stato un piacere vedere colleghi competere con entusiasmo e rispetto, creando un clima positivo che ha reso il torneo un vero successo.»

L’Ordine degli architetti conferma l’intenzione di proseguire su questa linea, promuovendo attività sportive, culturali e ricreative che favoriscano la partecipazione degli iscritti e rafforzino il tessuto professionale e umano della categoria. Il Consiglio d’Ordine, infine, “ringrazia tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione della ArchiAG Padel Cup” e dà appuntamento alla prossima edizione. 

